Nye smittetilfelle

Nyhende

Sykkylven kommune melder på sine heimesider måndag 20. desember at det har blitt registrert tre nye tilfelle av smitte med koronaviruset i kommunen den siste veka. Kommunen skriv vidare at smittesporing har blitt gjennomført, og at alle dei smitta er i isolasjon.

I likskap med mange andre kommunar presenterer Sykkylven tal på koronasmitta ein gong i veka i staden for kvar dag. Kommunen melder at det har vore låge tal på smitte i haust, og at dei nye koronarestriksjonane nok vil hjelpe med å halde desse tala nede. Folk blir likevel oppmoda om å ta ekstra omsyn no fram mot jul, ved å følge dei nasjonale råda, teste seg ved nye luftvegssymptom og å halde seg heime fram til ein har fått svar.