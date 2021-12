Populært tilbod står i fare for å forsvinne

Nyhende

Om lag 7.500 barn har tatt del i «Barn i løypa» i løpet av dei 36 åra det har blitt arrangert. Men no kan leiar i Sykkylven IL Ski nordisk, Maik John, fortelje til Nyss at det ser mørkt ut for komande sesong. Bakgrunnen er ei gammal trakkemaskin som er i svært dårleg stand.