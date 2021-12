Laga julestemning i bygda

Nyhende

Den siste julegleda som blir delt ut i år går til dei frivillige som i år arrangerte julemarknad i Bankgata. Komiteen har lagt ned mange timar med planlegging og brukt enda meir tid til å både rigge opp og ned marknaden.

Vore med i fleire år

Leiaren for komiteen, Anette Lyse er med for fjerde gong og har no lang erfaring med å lage julegate, og vart veldig takksam for julegleda vi kom med.

– Det er alltid kjekt å bli sett pris på, sjølv om det ikkje er grunnen til at vi er med i denne komiteen.

Det var lyse og Donka i Galleri Aknod som kom opp med ideen om ei julegate for nokre år sidan, og dermed kunne dei arrangere julemarknad for første gong i 2017. Det var berre i 2020 det ikkje blei noko av grunna koronaen.

– I starten blei eg også med som utstillar, men etter kvart vart det meir planlegging og gjennomføring også, seier Lyse.

Kor mange timar arbeid som ligg bak veit dei ikkje, men ein ting er dei samde om og det er at dei hadde ikkje klart å gjennomføre julemarknaden om ikkje fleire frivillige hadde stilt opp.

– Vi fekk fantastisk hjelp i år, både før, under og etter marknaden var over. Russen stilte opp og hjalp til med å rigge gata, Ola var i skogen og hogde alle juletrea som vi pynta gata med. Og den finaste gåva fekk vi av Stranda Stål som gav oss to fantastiske bålpanner til odel og eige som vi kan bruke om att år etter år. Berekraft på sitt beste, seier komitemedlem Lars-Thørner Woie.

Blitt kjent med nye folk

Ei av dei positive sidene ved å ta del i frivillig arbeid er å møte nye menneske, og dette kan alle fire bekrefte. Dei oppmodar alle til å ta del i ein aktivitet i år sdan det også er frivillighetens år.

– Vi kjente ikkje kvarandre då vi starta, men har no blitt gode venner. Det var ikkje grunnen til at vi blei med i starten, men det er ein viktig faktor som kom til etter kvart, seier Ingvild Sandnes som til vanleg arbeider i Byrg.

Julemarknadsgjengen har også kome tettare på Stranda sentrumsforeining, noko alle set pris på og som dei trur vil gi rom for fleire arrangement der begge laga står saman om gjennomføringa.

Sommarmarknad

Og då er det kanskje lettast å starte med sommarhalvåret.

– Vi skal snart ha eit møte på nyåret saman med sentrumsforeininga, og då skal vi starte planlegginga av ein felles marknadsdag på seinsommaren. Dette vil då verte ein utvida form av Strandalaurdagen som dei har arrangert tidlegare. Vi håper då at vi får med fleire som vil hjelpe til slik vi får nok ein aktivitet å sjå fram til her på Stranda, avsluttar dei.