Felles sjøarealplan ute på høyring no

Nyhende

Sjøarealplanen for Fjord, Stranda og Sykkylven kommunar er utarbeidd som kommunale arealplanar og her krevst konsekvensutgreiing og planprogram. Når ein plan har vesentlege verknader for miljø og samfunn, skal det lagast ei konsekvensutgreiing saman med planen. Målet med denne er å få oversikt over dei ulike moglegheiter, utfordringar og konsekvensar ulike løysingsalternativ den kan gi, og korleis desse skal handsamast.