Storsuksess på fotballbana for proffen vår

Nyhende

– Jau dette har vore eit kjempeår, seier Sondre som stortrivast i Bodø saman med kjærasten Olivia i ny leilegheit med gåavstand til alt. No ventar julefeiring med familien i Vikedalen, men sjølvaste julaftan skal feirast på Brunstad hjå morfaren. Her bør jammen meg julenissen frå Holegardane dukke opp.

Utanomjordisk oppleving

Googlar ein Sondre Brunstad Fet no så kjem det opp at han har spelt 26 toppseriekampar dette året og scora tre mål. Han har også tre kvalik-kampar til Champions League. Dette for guten som for to år sidan sat på innbytarbenken til AaFK. Så fort kan ting snu.

– Det er vel litt slik også i yrkeslivet elles at ein av og til bør byte miljø, få nye impulsar og lære litt av andre, seier Sonde som er kjempeglad for at AaFK ville låne han ut til Bodø/Glimt.

– Dette har gitt meg så mange nye mogelegheiter som eg nok ikkje ville fått om eg vart verande og vere fornøgd med å vere nummer tretten i ein klubb. I Bodø vart eg satsa på og har glidd veldig godt inn i ein kameratgjeng som har lyst å vinne og bli best mogeleg. I fjor var vi «underdogs» og vann, for meg ein litt utanomjordisk oppleving. I år var det nok mange som tvilte på oss når vi mista så mange profilerte målscorarar som vi gjorde. Å skifte ut fire-fem mann er ikkje lett for noko lag. Men vi har fått det til og det er sabla kjekt, fortel Sondre.

Mykje fortent ros

Vi har høyrt mange av kommentatorane på tv i år som roser Sondre og den innsatsen han gjer. Spesielt mot Roma var kommentatoren ivrig på at Sondre er ein undervurdert fotballspelar som er på ein måte som er viktig for alle lag. Spring til han stuper, 150 prosent innsats heile tida og kloke val i det han gjer.

– Oj, det har ikkje eg fått med meg, seier Sondre som synest det er kjekt å høyre.

– Eg gjer berre så godt eg kan og trener så mykje som eg føler eg kan presse ut av meg. Vi har gode folk rundt oss som passar på. Også Kjetil (Norges mest omtalte trenar) passar på og er suveren med oss unge. Det er vel litt slik han har bygd seg opp, med masse unge folk som gjer det han vil og har trua på det han vil vi skal gjere. Håper han er med når vi startar opp att i januar, men vi veit aldri. Mange store klubbar er ute etter han, seier Sondre.

Heimejul

– No har vi ferie til litt ut i januar, og då er det fullt trykk igjen. Ikkje så kjekt å miste lagkompisen Patrick Berg, men vi viste i fjor at vi klarer oss likevel. Blir spesielt neste år når sesongen startar så tidleg med kamp mot Celtic i februar og cupkamp mot AaFK på Color Line rett etterpå. Vi håper og trur at vi reiser til Spania i midten av januar for ein tilsvarande sesongoppkøyring som vi hadde i år, seier Sondre som syntest dei fekk vel mykje tyn for opplegget sitt i 2021.

– Vi levde i ei boble, trena og heldt oss for seg sjølve så det var ikkje noko fare for smitte for oss, legg han til.

– Men først skal vi berre kose oss heime i jula.

Det gler dei seg til både Sondre og Olivia Helgesen frå Ålesund. Ho flytta opp til Sondre til deira nye leilegheit i sommar og jobbar som sjukepleiar på intensivavdelinga på sjukehuset i Bodø.

Sondre reflekterer også mykje over det som skjer i sunnmørsfotballen og nasjonalt. Han er ganske sikker på at Kjetil Rekdal vil få resultat når han no tek over Rosenborg.

– Ja, Kjetil er ein vinnarskalle, seier Sondre, som også legg til at han håper AaFK klarer å få i hop ein stall slik at dei kan etablere seg i eliteserien.

– No gler eg meg til familiejul og ei pause frå det vanlege. Julaftan blir det pinnekjøt frame med morfar på familiegarden på Brunstad, seier Sondre som fortel at morfar Sigbjørn nok ser alle kampar som er mogeleg der Sondre er i aksjon.

– Eg veit han er glad på mine vegne at det går bra slik som resten av familien.

Framtida som utanlandsproff

– Som eg har sagt før så håper eg å kome meg ut å spele i Europa. Vi har hatt tilbod frå Italia, men her har eg gode rådgivere i manageren min og ikkje minst foreldra mine Bente og Steinar som er med og vurderer det som er best for meg. Viktig å ikkje hoppe på det første og beste, seier Sondre som håper å bli europeisk proff med tida, men som i jula vil prøve langresskia igjen på Fjellsætra.

– Kanskje konkurrere med faderen, ikkje på treski, så gammal er ikkje eg. Han vinn nok i klassisk, men i fristil har han ikkje sjanse, ler Sondre som legg til at grunnlaget han har lagt med langrennssporten nok er det som gjer han sterk på fotballbana.

Vi ønskjer vår utruleg sympatiske og jordnære fotballproff med sambuar og familie ei retteleg god jul og håper på mange nye flotte opplevingar i lag i åra som kjem.