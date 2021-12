Nyhende

I haust kunne Nyss fortelje om den lokale eldsjela Kurt Roger Sørgård og engasjementet hans for å få til kyststiar i Sykkylven. Ideen har blitt tatt veldig godt imot, og ei styringsgruppe med representantar frå kommunen, Sykkylven Næringsutvikling (SNU), reiselivsrådgjevar Mimir og andre initiativtakarar har jobba med prosjektet. No er det etablert ei arbeidsgruppe som foreløpig består av Kurt Roger Sørgård, Tommy Rasmussen, Terje Uri og prosjektleiar Beate Vigmostad Grøvik. Alle vil ha med seg viktig erfaring med engasjement for frivillig arbeid for fellesskapet. Det førebuande arbeidet i prosjektet har fått innvilga 100.000 kroner frå Omstilling Sykkylven, som eit tiltak i satsinga på opplevingsnæringar. Det er Sykkylven kommune som står som prosjekteigar, representert ved SNU.