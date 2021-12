Problemet Krasnoselsk

Nyhende

Den russiske trålaren hadde ikkje havariforsikring. Reiarlaget JSC Comserv signaliserte på eit tidleg tidspunkt at dei ville få vraket heva, til det kom fram at kostnaden ville kome på om lag ti millionar kroner. Reiarlaget hadde ikkje økonomi til å ordne opp, og kasta ballen over til forsikringsselskapet. Heller ikkje dei ville ta kostnaden. Den russiske trålaren vore til stort hovudbry for mange, spesielt Bjørn Idar Lyngvær, som var eigar av bedrifta Fishtech og kaia som det vart sperra for.