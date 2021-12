Lokal entreprenør med kjedeavtale

Nyhende

Det melder Urbanhus i ei pressemelding. Dei er ei huskjede som har hovudkontor i Haugesund, og som er representert på 21 plassar i Norge og på Island. Her på Sunnmøre er dei allereie representert gjennom Byggenheim AS i Fosnavåg, og no blir altså EntreprenØren AS forhandlar i Sykkylven og Stranda. Byggestart for det første huset vil bli til våren når snøen har lagt seg, kjem det fram i pressemeldinga.