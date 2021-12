Slik unngår du å bli svindla på nett

Nyhende

Tidlegare har Nyss rapportert om ei auke i nettsvindel, spesielt i desse juletider. Mykje av grunnen til denne auka kjem av det faktum at fleire handlar på nett i pandemien. Ifølgje NorSIS, Norsk senter for informasjonssikring, har heile 13 prosent av nordmenn i løpet av det siste året handla i nettbutikkar og ikkje motteke vara eller tenesta dei betalte for.