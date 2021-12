Desse sakene blei mest lest i året som gjekk

Nyhende

2021 er snart over, og dermed er det første året med den nye lokalavisa for Sykkylven og Stranda også omme. Den 4. januar hadde vi den første dagen som Nyss, og etter det har vi publisert saker om stort og smått av det som har skjedd i Sykkylven og Stranda det siste året. Her er topp 10 saker som engasjerte Nyss-lesarane mest:

Nyss ønskjer alle våre lesarar eit riktig godt nytt år.