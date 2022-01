30 år sidan nyttårorkanen slo til

Nyhende

Etter nyttårsfeiringa vakna folk på Nordvestlandet opp til ein blåmåndag dei aldri før hadde opplevd. Det vart slått katastrofealarm. Sivilforsvaret og Heimevernet vart engasjerte, og det vart sett i verk tiltak for å sikre folk sine liv og helse. Kreftene var enorme. Bomvakta på Atlanterhavsvegen berga livet ved å låse seg inne på do då bomstasjonen vart tatt av orkanen. Som eit under så gjekk det ikkje liv under orkanen, truleg fordi folk flest låg og sov då orkanen slo til. Men fleire omkom under oppryddinga etterpå, spesielt i skogen.