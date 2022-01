Slik opplevde politiet nyttårsaftan

Nyhende

Politiet i Møre og Romsdal fortel på Twitter at dei i løpet av nyttårskvelden fekk inn seks meldingar om uvettig bruk av fyrverkeri og ni meldingar som gjekk på forstyrring av natteroa. Utover dette seier at dei at det har vore ein roleg nyttårsaftan i vårt politidistrikt.