Nyhende

Det er svært hyggeleg for oss i Nyss å introdusere vår nye journalist, Rita Svorkås. Denne lokalkjende dama er født og oppvaksen på Stranda. Der bur ho saman med ektemann og to tenåringsbarn, og har prøvd seg på fleire ulike jobbarenaer. Dei fleste vil nok kjenne ho best som fotograf og grafisk formgjevar.