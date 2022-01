Feira med flagg og kakefest

Nyhende

Måndag 26. april blei det klart at avgjerdsforumet for nye metodar likevel vil godkjenne behandling med Luxturna for personar med augesjukdommen Retinitis Pigmentosa i Norge. Dette betyr at Torger Inge Sætre, og tvillingbroren Joar, og fire år gamle Ulrik Fure frå Sykkylven vil sleppe å måtte betale sjølve for den dyre behandlinga i utlandet, og heller få den her til lands.