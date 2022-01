Gravemaskinene er på plass – grunneigar og kommune framleis heilt ueinige

Nyhende

Gravemaskinene er på plass på sentrumsskuletomta i Sykkylven, og arbeidet med tomta tok til tysdag 4. januar. Saka om tomta har vore omdiskutert i lang tid, og seinast møttest grunneigarane og kommunen i lagmannsretten der skjønnsdommen frå jordskifteretten blei teken opp på nytt. Som Nyss tidlegare har skrive blei saka dømd i favør for kommunen og skjønnet blei det same. Grunneigar Sigurd Johan Saure meiner derimot at sidan dommen ikkje er rettskraftig før den 30. januar, og saka enno ikkje har gått heilt gjennom rettssystemet, så er det svært uheldig at kommunen ikkje ventar ut månaden.