Kommunen skal dele ut nye tilskot – desse kan søke

Nyhende

Stranda kommune har fått brev frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet med orientering om at dei igjen deler ut tiltakspakke nummer seks til lokalt næringsliv. Departementet har laga eit søknadsskjema for den notifiserte ordninga, som seier at tildelingane er i samsvar med rammeverket for covid-19 for tildeling av offentleg støtte.