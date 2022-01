Nyhende

Nyss har fleire gonger skrive om situasjonen ved legekontoret i Sykkylven. I november gjekk kommunen ut og bad folk om å vente med å gå til legen, og i byrjinga av desember gjekk Olav Harald Ulstein ut og sa at stoda ved legesenteret er ein skandale. No tek same mann til orde for at Sykkylven kommune bør sjå på organiseringa av legesenteret på nytt, og legge seg skinnflate.