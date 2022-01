Reduserte ferjeprisar og høgare frikortgrense

Nyhende

Ein stor del av valkampen gjekk på ferjene og ferjeprisane. Arbeidarpartiet gjekk mellom anna høgt ut og sa at om dei vann valet, ville dei redusere ferjetakstane med 30 prosent. Partiet vann valet, og no når kalenderen viser 2022, har reduseringa komen. Den er derimot ikkje så stor som ein kanskje skulle tru, då reduksjonen er basert på ferjeprisen som var 1. januar i 2021. Då Solberg-regjeringa reduserte ferjeprisane med 25 prosent allereie i fjor, blir reduksjonen som kom no i januar på 5 prosent.