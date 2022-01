Ønskjer ei løysing:

– Ein må kritisk sjå på om ting kan gjerast annaleis

Ordførar Odd Jostein Drotninghaug (Sp) seier at politikarane tek fastlegesituasjonen på alvor og at ein må sjå på kva som kan gjerast for å gjere det meir attraktivt å vere fastlege i Sykkylven.