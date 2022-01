Har bekrefta omikron-smitte i Sykkylven

Nyhende

Onsdag melde Sykkylven kommune om åtte nye registrerte tilfelle av koronasmitte i kommunen. No blir det bekrefta at nokre av desse åtte er stadfesta å vere omikron-varianten.

– Ikkje alle, men nokre av tilfella som blei rapportert om er omikron-smitte, seier Synnøve Hunnes, einingsleiar for fellestenestene i Sykkylven kommune til Nyss.

Under massetestinga før skulestart blei det avdekka fleire positive prøver. Desse har gjennomført testing med PCR, og onsdag blei prøvene sendt til sjukehuset i Molde for testing. Hunnes fortel at svara på desse prøvene enno ikkje har komme.

– Vi kjem til å oppdatere med meir informasjon både på kommunen sine heimesider og på Facebook så snart vi kan, seier ho.