Over 900 melde seg til vaksinering

Nyhende

Regjeringa har opna for at alle over 18 år skal kunne få ein tredje dose av koronavaksinen for å bli betre beskytta mot viruset, så sant det har gått minst 20 veker sidan ein fekk dose nummer to. Tysdag var det første vaksineringsdag i Sykkylven etter nyttår, og det var mange som møtte opp.