Nyhende

Jula er over og mange av oss startar det nye året med ei slunken lommebok. I tillegg varslar fleire bankar og straumselskap om høgare rente og dyrare straum. For at alt ikkje skal sjå svart ut, gjeld det då å sette av litt tid å få ei oversikt over sin eigen økonomi, eller rett og slett ta ein økonomisk helsesjekk.