Nyhende

FEKK PRIS FOR FERSKVARENE: Betjening ved ferskvaredisken på Mega fekk i 1999 tittelen Gullkjøtmeister og det var forbrukarsamvirket NKL som stod for tildelinga. Ferskvaresjef Anne-Berit Fløte Myhre var storøygd og sa ho vart overraska over tildelinga, men at ho hadde hatt dette som mål. Kjelde: Sunnmøringen 27. februar 1999