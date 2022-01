Mange kosa seg på Strandafjellet – sjå bilda

Nyhende

Då vêrutsiktene for den komande veka ikkje akkurat er dei beste, var det mange som nytta høvet til å ta seg ein tur til fjells for å nyte både godvêr og godt skiføre i helga. Dette gjaldt så visst også på Strandafjellet. Så mange hadde teke turen, at på laurdag var det vrient å kome seg fram på vegen i fleire timar fordi folk måtte parkere langs med fylkesvegen då parkeringa var full.