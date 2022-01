Nyhende

Flåtten er ansvarleg for smitteoverføring av ei rekkje bakteriesjukdommar, inkludert Lyme borreliose, harepest og anasplasmose. Hovudproblemet med flåtten er at ein ikkje merkar at han har bite seg fast, så han syg blod i fleire døgn og kan overføre bakteriar medan han held på.