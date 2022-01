Gåve som reddar liv

Nyhende

Fredags kveld midt under vaktskiftet kom Terje Langlo frå Gjensidige Indre Sunnmøre og Claus Callsen frå Lions på Stranda på besøk til brannstasjonen. Her overrekte dei to flotte gåver til Brannsjef Inge Teigen. Han representerte Stranda brannvern og var svært takksam for gåva.