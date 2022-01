Nyhende

– Tafjordsjefen seier at der ikkje er mykje potensial i å nytte dei verna vassdraga, men det meiner vi at der er, særleg no når straumprisane går til himmels. Mange elve- og småkraftverk som før ikkje har vore lønsame vil no bli det, seier stortingsrepresentant Frank Sve (Frp) til Nyss.