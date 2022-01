Nyhende

FULL FRES I FØDESTOVA TIL VILLIGE WILLY: Det var ville tilstandar på scena i samfunnshuset på Hellesylt då «Villige Willy» tok imot eine babyen føre og hin etter under grendefesten i 1999. Liggjande på scena ser vi (frå venstre) Per Svein Hole, Amund Lien og Magne Brekke. Ståande med avbitar er Ole Arnstein Ringdal, og fødande i bakgrunnen er Trine Tryggestad og Sissel Ringdal, Pleiar (heilt til høgre) er Ingebjørg Sporstøl. Kjelde: Sunnmøringen 31. mars 1999

KAIHUSET SKULLE BLI UNGDOMSHUS: Kommunestyret vedtok i desember 2002 å arbeide for at kaihuset på Stranda skulle verte eit aktivitetshus for ungdom. Kulturskulen meinte at kaihuset burde frigjerast til bruk for skulen, og ungdomsklubben ønskte seg både nettkafe og øvingslokale i huset. Kjelde: Sunnmøringen 21. desember 2002.

FØRSTE FRÅ STRANDA SOM DROG TIL AMERIKA: Hans Nikolaisen Engeset, født 1818, frå Toregarden på Engeset var den første frå Stranda som reiset til Amerika. Han emigrerte i august kring 1858 og biletet er frå kring 1860–1880. Kjelde: Stranda Sogelag/Sunnmøringen 29. mars 2008