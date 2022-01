Nyhende

Kven er dette? Namn: Øystein Bakke

Alder: 49 år

Yrke: Systemarkitekt/utviklar

Bustad: Vikedalen

Øystein Bakke vaks opp på Høgebøane saman med foreldra Bjørg og Terje, og dei tre eldre søskena Jan Torgeir, Anne Kathrin og Henning. Han sat ofte med store auge då Jan Torgeir varma opp loddebolten og laga elektriske innretningar på rommet sitt, med alarmar og ulike sensorar for å hindre dei andre eldre søskena å ta seg inn i bastionen. Og det var dette som var den direkte årsaka til at Øystein valde å studere elektro, elektronikk og vidare datateknikk. Han studerte i tillegg fire år informatikk og matematikk i Molde. I studietida var vegen kort heim til Sykkylven, og då foreldra reiste til Israel då Øystein var 16, vart huset deira base for eit usedvanleg kreativt ungdomsmiljø. Ingenting var umogleg, tida frå idé til fullføring var minimal. Spesielt friluftsinteressene fekk utfolde seg, alle fjelltoppar i Sykkylven vart systematisk besteget, dykking, jakt, klatring og ikkje minst telemarkhypen gjorde at han aldri rakk å sette seg ned og sjå seg tilbake.

I 2004 vart han kalla inn til Forsvaret, med tilbod om vidare engasjement. Det takka han nei til, og vart i staden systemutviklar der han var med frå idé til produkt som utviklar av administrasjonssystem til bruk for Den norske kyrkja. Det har han gjort sidan, gjennom ulike firma. Han er no medeigar og seniorutviklar i Kirkedata AS, og dei grøne kleda fekk han tilbake då han i ei årrekkje var offiser i Heimevernet.

I 2002 gifta han seg med Ingelin Sæle frå Askøy, og fekk barna Julia (16) og Jon (13). Dei er ein stor del av Øystein sin kvardag og fritid, og han prøver å støtte opp det han kan rundt barna si utvikling og interesser. Han synest at Sykkylven er ei bygd der idear lett kan bli realitet, men berre om ein sjølv vil vere pådrivar. Difor set han pris på å gi seg sjølv, barna og andre aktivitetstilbod som fell utanom dei største idrettane. Dei siste åtte åra har han vore leiar, vore med å bygge opp og ha trenaransvar i Sykkylven innebandyklubb. Han er òg leiar for i Vikedalen grendelag, og seier at det også her dreier seg om å legge til rette for aktivitet for barn og unge.

– Er favorittdrikken din kaffi?

– To koppar kaffi kvar dag er heilt nødvendig, men eg drikk aller mest vatn. Ein god fatlagra stout i godt lag med likesinna er kanskje det som tronar aller høgast.

– Kva er favorittretten din?

– Mor mi si hjortegryte med soppstuing, tyttebær og råsaft av blåbær til drikke, toppa med heimelaga karamellpudding til dessert.

– Kva vil du lese om i Nyss?

– Som halvt strandar, ættar både frå Brune og Parr, så synest eg det er kjekt å lese høgaktuelt sprengstoff som fenger i begge bygdene, ispedd med gamle historier frå livet langs Storfjorden.

– Om du fekk bestemme, kva ville du endra i Sykkylven?

– Eg ville fått gjenreist ein gildehall på Auremarka som kunne nyttast både som turistformål og som ein stad der bygda kunne samlast rundt kultur, musikk, mat, drikke og aktivitetar ute og inne.

– Kva er du mest nøgd med i Sykkylven?

– At vi kan stå opp om morgonen, sjå an vêret og gå ein tur til topps eller omkransa av Noregs vakraste fjell, og likevel vere tilbake til middag i fire-halvfem-tida.

– Favorittmusikken din?

– Listepop så vel som melodiøs rock, jazz, punk og visesong. På spelelista mi akkurat no har eg artistar som Boney M, Billie Eilish, Lana Del Ray, Coldplay og Green Day. Sistnemnde skal eg på konsert med i juni om alle tek vaksinen sin.

– Kven beundrar du mest?

– I lys av Frivillighetens år 2022, beundrar eg alle JA-menneske som gjer litt ekstra for andre.

– Kven vil du sende ei helsing til?

– Eg vil sende helsingar til deg som har tatt deg tid til å lese dette, familien min, vener, alle i grendelaget og ikkje minst dei positive pådrivarane og utøvarane i innebandyklubben.