Nyhende

Sykkylven kommune melder på søndag at Sykkylven ungdomsskule har no eit utbrot i 10. klasse. Fem elevar er førebels smitta. To med PCR testing og tre med hurtigtesting

I tillegg har ein fått seks nye positive PCR prøver frå andre innbyggjarar. Smittesporing er ferdig og alle er i isolasjon.