Flykta frå Taliban til Sykkylven

Nyhende

Ei heil verd blei sjokkert då Taliban plutseleg kom til makta i Afghanistan gjennom eit lynkupp i august i fjor. Etter å sakte men sikkert ha teke over fleire provinsar i landet, tok dei også makta i hovudstaden Kabul. Overtakinga skjedde medan dei utanlandske militærstyrkane frå USA og Nato var i ferd med å trekke seg ut av landet, etter å ha vore der i vel 20 år. Den dåverande afghanske regjeringa klarte ikkje å halde Taliban tilbake, og etter kort tid hadde Taliban teke over kontrollen av landet, som dei no vil omdøype til Det islamske emiratet Afghanistan.