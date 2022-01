Varme til kreftpasientar - 84.000 lappar har blitt til pledd

I åtte år har Cathrine Gløersen Hole vore primus motor for Ull & Omtanke her i distriktet. Prosjektet har vore ein stor suksess, faktisk så stor at ho til slutt måtte innsjå at ho måtte finne betre eigna lokale enn heimen sin.