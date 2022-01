Nyhende

– Eg har ei eske med munnbind frå Innovern ståande på kontoret mitt på Stortinget. Dei tar eg fram når det er avstemming i dei viktigaste sakene, for å vere mest mogleg klar i hovudet. Desse er utan tvil dei beste munnbinda eg har prøvd, seier stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet i Møre og Romsdal, Per Vidar Kjølmoen til Nyss.