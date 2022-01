Nyhende

– Når Trygve (Slagsvold Vedum, finansminister (Sp), journ. anm.) sto her to veker før valet og lova at det skulle gå fint å vidare kunne produsere smittevernutstyr i Sykkylven, og det enno ikkje har skjedd noko, er det på høg tid å få gjort noko med det, seier stortingsrepresentant og medlem i helsekomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp), til Nyss.