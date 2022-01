Pizzaen skal fram!

Nyhende

Regjeringa gjer no nokre endringar i TISK-strategien (Testing, isolasjon, smittesporing og karantene). Karantenereglane vert til dømes lagt om slik at testing kan erstatte karantene i større grad og at det er opp til kvar av oss å teste seg ved sjukdomsteikn, drive smittesporing og informere helseapparatet.