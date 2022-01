Her blir det planlagt straumstans

Nyhende

Straumen Nett melder at det på grunn av arbeid i lågspentnettet blir straumstans for nokre kundar knytt til nettstasjon 124 Nakkegata Indre. Det vil vere ei planlagt utkopling både torsdag 20. januar mellom 10 og 14, samt ei utkopling fredag 21 januar til same klokkeslett.