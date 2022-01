Ønskjer å starte oppdrett av torsk

Nyhende

Selskapet Purecod AS frå Sykkylven har søkt om løyve til å produsere torsk ved Røneset i Sykkylven kommune. Dette er lengst nord i kommunen, og ligg eit stykke vest for der Hofseth Aqua vil starte sitt oppdrettsanlegg ved Bugane. I eit brev til Møre og Romsdal fylkeskommune datert 3. januar har Statsforvaltaren kome med ein vurdering av moglege konsekvensar for almenne interesser ved oppstart av anlegget.