Nyhende

SAMANSLÅING GAV STYRKA KOMPETANSE: I 1999 skreiv sunnmøringen om at Norsk Sjømat i Sunnylven hadde kjøpt Atlantic King. – Vi har ein stab som det knapt finst makan til i bransjen, sa Per Magne Grøndahl som blei dagleg leiar for selskapet. Det vart venta ei omsetnad det første året på 100 millionar kroner. Kjelde: Sunnmøringen 13. januar 1999.