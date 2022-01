Får elektrifisere oppdrettsanlegg

Nyhende

Dette kjem fram i eit brev tilsendt Hofseth Aqua frå NVE. I brevet, som er datert den 10. januar, kjem det fram at oppdrettsselskapet har fått konsesjon for å byggje og drive ein 3,6 km lang sjøkabel frå Ramstadvika til oppdrettsanlegget som blir liggande litt lenger uti fjorden. Dei får òg byggje ein transformator i ein nettstasjon på land. I søknaden frå Hofseth Aqua heiter det at elektrifisering av anlegget vil bidra til å redusere lokal luftforureining, støy og samla klimautslepp.