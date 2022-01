Nyhende

Stranda kommune melder på sine heimesider i ettermiddag at koronavaksine no er tilgjengeleg for barn mellom 5–11 år, vaksinetype Pfizer.

Barn som har fylt 5 år kan vaksinerast om dei føresette ønskjer det. Ei dose er vurdert til å gje best nytte-ulempebalanse, men det er mogleg å gje dose 2 etter 8–12 veker der føresette ønskjer dette (kortare intervall om særlege grunnar tilseier det).

NB! Begge foreldra må gje samtykke via skjema som ligg tilgjengeleg på heimesidene.