Den 22. juli 2011 var Erik Kursetgjerde frå Sykkylven ein av dei som overlevde terrorhandlingane på Utøya og i Regjeringskvartalet der 77 menneske blei brutalt drepne. I rettssaka som følgde blei terroristen Anders Behring Breivik dømd til 21 års forvaring med ei minstetid på ti år. Dette opna for at terroristen i år kunne ta saka si til retten for å krevje prøveløyslating. Denne rettssaka blei gjennomført i Telemark tingrett i førre veke, til stor merksemd frå media. NTB fekk lov til å filme rettssaka, mot at andre medium fekk lov til å bruke materialet. Enkelte mediehus valde å vise meir av rettssaka enn andre, der mellom anna Dagbladet viste over 96 prosent av det som skjedde. Kursetgjerde er kritisk til mykje av mediedekkinga.