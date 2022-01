Slik bur sykkylvingane og strandarane

Nyhende

I Sykkylven er det 7.545 personar, ifølgje Statistisk sentralbyrå sine tal frå 2021. Kommunen har 2.670 einebustadar og 135 leilegheiter. 82,1 prosent av befolkninga bur i sjølveigd bustad, 16,3 prosent i leigd bustad og 1,5 prosent i andels- eller aksjeeigarbustad. Kommunen har 682 hytter. 11,5 prosent av innbyggjarane bur på landbrukseigedom. I Sykkylven bur det 2,27 bebuarar per hushaldning. Det vert rekna at 7 prosent av befolkninga bur trongt. Definisjonen er at bustaden har eitt eller færre rom per bebuar og talet på kvadratmeter er på under 25 per person.