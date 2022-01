Nyhende

Klokka 02.22 natt til tysdag vart det meldt om at eit einsleg køyretøy hadde køyrd av vegen lags Fylkesveg 60 i Straumgjerde i Sykkylven. Det viste seg at ein mann i slutten av tenåra var åleine i bilen, uskadd. Det er mistanke køyring i ruspåverka tilstand. Mannen vart framstilt for blodprøve, førarkortet blei beslaglagt og mannen vert meldt.