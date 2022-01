Nyhende

Tysdag møtte alle frå 10. klasse ved Stranda ungdomsskule i aulaen for å få informasjon om dei ulike linjene som Stranda vidaregåande skule kan tilby frå hausten av. Her er det noko for kvar ein smak og valet vert ikkje lett for dei 42 elevane som til våren går ut av ungdomsskulen.