Nyhende

– Kven skulle tru at ein utkantskule som vår, kan gi elevane eit så omfattande tilbod internasjonalt? Vi har lange tradisjonar for å sende elevar utanlands, og våre elevar får reise mykje meir enn elevar som til dømes går internasjonale linjer på byskulane. Det aller mest gledelege er at vi kan tilby internasjonalisering på alle utdanningsprogramma, både studiespesialisering og yrkesfag. Dette er sjølvsagt viktig for ungdommane som skal velje skule, seier internasjonal koordinator Damian Cruz ved Sykkylven vidaregåande skule til Nyss.