Nyhende

Når ein måler fedme ser ein på det ein kallar for kroppsmasseindeks (KMI/BMI). Tal for dette i Sykkylven og Stranda er samla inn gjennom ei gransking som Folkehelseinstituttet (FHI) har gjennomført for heile fylket for om lag eit år sidan. Resultatet viser at ein større prosent av innbyggjarane i kommunane slit med overvekt.