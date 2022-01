Cruisesesongen er i gang:

Dei mest miljøvenlege skipa kjem til vår fjord

Rita Berstad Maraak er hamnesjef for Stranda hamnevesen og ho ser optimistisk på inneverande cruisesesong. Etter at miljøkrava vart ytterligare innstramma til TIER II frå nyttår for verdsarvområdet, får vår fjord berre besøk av dei aller mest miljøvenlege skipa