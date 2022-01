Politikar ber om fritak

Nyhende

I eit skriv til Stranda kommune ber representanten Frank Sve om fritak frå vervet han har i formannskapet. Årsaka skal vere vanskar med å ta seg av vervet når han er på Stortinget. Vidare ber han om at saka vert sett opp som ekstrasak på komande kommunestyremøte slik at ein kan velje ny representant i hans stad. Framstegspartiet vil under møtet presentere si innstilling om kven som skal stille i hans stad. Til sist nemner han i brevet at ny gruppeleiar for Stranda Framstegsparti vert Torill Ansnes, sidan det er naturleg at gruppeleiar også er ein del av formannskapet.