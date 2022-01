Ein vinterdag for 20 år sidan

Nyhende

Sykkylvsbladet 16. januar 2002: At vêret er skiftande her på Sunnmøre vinterstid er det nok ingen som er i tvil om, og det gjaldt også for vinteren som var for 20 år sidan. Snø den eine dagen og regn den neste, og bitande kulde med -15 blå grader i kvikksølvet var slik vêret var før og etter jul. Ein skulle kanskje synest litt synd på alle som jobba ute, men det var ikkje snikkarane Kjetil Fallingen, Geir Ove Kveen og Frode Tandstad einig i. På bildet er dei i ferd med å setje opp ein tomannsbustad i Styrkabakken i Sykkylven. Foto: Monica Busengdal/Sykkylvsbladet

Fjordfe: Frå tidleg 1900-tal og fram til andre verdskrigen hadde kurasen gråkolle si storheitstid i Velledalen, som elles på Sunnmøre. Dette var ei grein av rasen Vestlandsk fjordfe, som var den mest vanlege storferasen frå Hordaland til Møre og Romsdal. På slutten av 1800-talet blei det starta opp med oppaling av lokale rasar av fjordfeet, og grå og kolla var slik den skulle vere på Sunnmøre. Det var sagt om rasen at den skulle vere grå, lita og klare seg med lite fôr samtidig som den skulle ta seg fram i bratte beiteområde. Bildet er frå La-stølen omkring 1925. Frå venstre ser vi Anna Lade, Jetmundgarden, Lina Hole Øyane, Lise Lade, Jogarden, Jensine Lade, Jermundgarden, Karoline Lade, Jogarden, Anne Lade, Jetmundgarden. På trappa ser vi Karen Hole, Hau-karen, medan Thea Hole, Sølmosahaugen sit og mjølkar ei gråkolle. Kjelde: «I samhald og strid. Dei gamle bondesamvirka i Velledalen» av Ole Jostein Fet. Utgitt av Sykkylven sogenemnd 1992.

Femtitalet: Blindheim og Vik midt i femtiåra. Å sjå til var Sykkylven enno ei jordbruksbygd. Men fabrikkbygga som hadde vakse opp langs fjorden stod på dette tidspunktet for ein stor del av næringsgrunnlaget. Kjelde: «Sykkylvsbladet. Lim og lupe i lokalsamfunnet» av Eldar Høidal.