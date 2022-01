Dømt for vald mot partnar

Nyhende

Ein mann frå Nyss sitt dekningsområde er dømt for å ha utøvd vald mot ektefellen sin, etter ein valdsepisode som skal ha funne stad på ei privat adresse i fjor vår. Den fornærma fekk hovudsmerter og vart sjukmeld etter episoden. Dagen etter at episoden fann stad skal han ha uttalt til ektefellen at det var opp til ho om noko slikt ville skje igjen. Mannen blei dømt til fengsel i seks månadar og må betale den fornærma 50.000. Han må også betale 5.000 kroner i sakskostnadar til det offentlege.